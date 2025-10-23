Pesquisar

Homem é preso com mais de 40 kg de drogas sob fundo falso de veículo em Cambé

Redação Bonde
23 out 2025 às 14:36

Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 40 quilos de maconha, além de haxixe e cocaína, na manhã desta quinta-feira (23), durante abordagem a um veículo na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A droga estava oculta em um compartimento preparado na caçamba de uma picape.


Os policiais abordaram o veículo por volta das 9h30 e perceberam alterações estruturais e forte odor de massa plástica. A equipe aprofundou a vistoria e localizou o compartimento falso. Dentro dele foram encontrados 40,27 quilos de maconha, 535 gramas de haxixe e 315 gramas de cocaína.

O motorista, de 42 anos, se apresentou como trabalhador de uma empresa de engenharia, portando até mesmo o crachá da empresa. Natural do interior de São Paulo, ele informou que vinha de Maringá com destino a Londrina.

O homem foi preso em flagrante e, junto com a droga, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Cambé.

Tráfico Tráfico de drogas Cambé prf
