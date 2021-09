Homem é preso com mais de meia tonelada de maconha no Norte do PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha na manhã desta sexta-feira (3), em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro), na BR 153, quando agentes rodoviários faziam um deslocamento e suspeitaram de um Renault Logan com placas de Botucatu (SP).





O condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu dos oficiais em alta velocidade. De acordo com a PRF, o motorista efetuou diversas manobras perigosas até abandonar o veículo às margens da rodovia.





O homem ainda tentou se esconder em meio à mata, mas os policiais o encontraram. No veículo, foram achados 515 quilos de maconha no banco traseiro e no porta-malas.

O motorista, de 20 anos, que morava em Perobal, foi preso e não informou qual seria o destino da droga. Ele foi encaminhado com a droga à delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.



O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão.