Homem é preso com peixes e patas de capivara em Operação Piracema em Jaboti

Um homem foi preso com peixes e patas de capivara em Operação Piracema em Jaboti (Norte Pioneiro) na quarta-feira (13).

Durante a "Operação Piracema 24-25", segundo a PM (Polícia Militar) Ambiental, deslocou em atendimento de denúncia anônima do disque denúncia 181, que relatava crime ambiental de caça e pesca predatória e também posse irregular de arma de fogo e munições em Jaboti.





No local da denúncia, a equipe ambiental fez buscas e localizou uma armar de fogo calibre 32, cinco munições calibre 32 intactas, duas redes de pesca, dez anzóis de galho, um puçá e uma armadilha para caça de animais silvestres. Havia ainda 4,030 kg de pescado e 4 patas de capivara.





O autor dos crimes foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe e na sequência serão tomadas as providências administrativas.





