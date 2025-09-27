Homem é preso com pistola de uso restrito após agredir mulher em Ibiporã

Um homem foi preso no centro de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) na noite desta sexta-feira (26) com uma pistola de uso restrito após agredir uma mulher. Segundo informações do 30°B BPM (Batalhão de Polícia Militar), os agentes foram chamados para atender uma ocorrência envolvendo um caso de violência contra uma mulher que estava registrando um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de Londrina.





Aos agentes, ela relatou que o homem, além de agredí-la, possuía uma arma de fogo. Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais conseguiram abordar o homem em frente ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, que negou a posse de arma de fogo.

Entretanto, durante buscas no veículo do homem, foi encontrada uma pistola Taurus G3 com 14 munições no carregador. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.

