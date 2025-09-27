Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em flagrante

Homem é preso com pistola de uso restrito após agredir mulher em Ibiporã

Redação Bonde com PM
27 set 2025 às 13:25

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso no centro de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) na noite desta sexta-feira (26) com uma pistola de uso restrito após agredir uma mulher. Segundo informações do 30°B BPM (Batalhão de Polícia Militar), os agentes foram chamados para atender uma ocorrência envolvendo um caso de violência contra uma mulher que estava registrando um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de Londrina.


Aos agentes, ela relatou que o homem, além de agredí-la, possuía uma arma de fogo. Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais conseguiram abordar o homem em frente ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã,  que negou a posse de arma de fogo. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Entretanto, durante buscas no veículo do homem, foi encontrada uma pistola Taurus G3 com 14 munições no carregador. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina. 

Publicidade



Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com PM

Por Redação Bonde com PM.

Ibiporã porte ilegal de arma de fogo arma de fogo de uso restrito Violência contra a mulher
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas