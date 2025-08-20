Homem é preso com revólver após denúncia da esposa em Santo Antônio da Platina

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (19) em Santo Antônio da Platina após a Polícia Militar encontrar um revólver calibre .38 em sua residência. A denúncia partiu da própria esposa, que procurou a 4ª Companhia relatando que, na noite anterior, o marido havia chegado em casa alcoolizado, portando a arma e apresentando comportamento alterado.





De acordo com o boletim, o suspeito chegou a afirmar que "faria de tudo para proteger a família" e também teria ameaçado tirar a própria vida. Temendo pela situação, a mulher pediu apoio policial para que o armamento fosse retirado da casa.

No endereço, os policiais localizaram o revólver Rossi calibre .38, carregado com seis munições intactas, escondido em uma despensa junto a ferramentas de trabalho. O suspeito admitiu possuir a arma e disse tê-la comprado por R$ 4 mil no Mato Grosso do Sul, sem informar a origem exata.





Após exame de corpo de delito no pronto-socorro municipal, o homem foi levado para a 4ª Companhia da PM e, em seguida, encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

