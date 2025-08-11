Homem é preso com revólver após disparos durante briga em Tamarana

Um homem foi preso na noite de domingo (10) na Estrada do Incrão, próximo à Fazenda Senador, em Tamarana, após denúncias de moradores sobre uma briga com disparos de arma de fogo. As informações chegaram à PM por meio de um grupo de WhatsApp de interação entre comunidade e polícia, acompanhado de um áudio com sons semelhantes a tiros e a localização exata do caso.





No local, a equipe encontrou uma caminhonete Ford F-250 caída em uma valeta, com três homens ao lado. Durante a abordagem, os policiais localizaram um revólver calibre .38 desmuniciado na cintura de um deles, que resistiu à ordem para se ajoelhar e precisou ser contido fisicamente. Ele confessou ter adquirido a arma há cerca de três anos por R$ 3,5 mil para defesa pessoal e admitiu ter efetuado três disparos, confirmados pela apreensão de três estojos no interior do veículo.

Os outros dois abordados não tinham irregularidades e foram liberados. A arma foi apreendida, e o suspeito encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina.