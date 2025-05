Homem é preso com revólver argentino durante operação policial em Apucarana

Um homem de 24 anos foi preso na noite de quarta-feira (22) em Apucarana, após ser flagrado com uma arma de fogo durante patrulhamento da Polícia Militar no Parque Industrial Zona Oeste II. De acordo com a PM, a equipe fazia ronda pela Avenida Ayrton Senna, por volta das 19h30, quando avistou dois homens em atitude suspeita em frente a um bar, que estava fechado no momento. Um dos suspeitos estava no interior de um veículo Fiat Prêmio, enquanto o outro se encontrava do lado de fora, usando o celular.





Ao perceber a aproximação da viatura, o homem que estava do lado de fora fugiu correndo em direção à rodovia e entrou em uma área de mata próxima. Apesar da busca a pé feita por parte da equipe, ele não foi localizado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Já o homem que permaneceu no carro foi abordado. Nada ilícito foi encontrado com ele na revista pessoal, mas ao ser questionado sobre o outro que fugiu, indicou aos policiais que havia uma "peça" no assoalho do veículo. Dentro do carro, os policiais localizaram um revólver calibre .38 de fabricação argentina, com numeração suprimida e sem munições.





O suspeito confessou que estava no local para vender a arma, pelo valor de R$ 2,5 mil. Segundo ele, o comparsa que fugiu seria um jovem de 20 anos, que havia lhe convidado mais cedo para “resolver uma parada”. O detido foi encaminhado à delegacia, junto com a arma apreendida. O veículo também foi recolhido por não haver um responsável legal no local.