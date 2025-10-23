Pesquisar

Homem é preso com seis armas de fogo durante operação da polícia em Londrina

Redação Bonde com Polícia Civil
23 out 2025 às 15:57

Divulgação/ Polícia Civil
Um homem foi preso com seis armas de fogo durante uma operação da PCPR (Polícia Civil do Paraná), na manhã desta quinta-feira (23), em uma residência no bairro Antares (Zona Leste). A ação foi cumprida por equipes do 5º Distrito Policial, em atendimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, dentro de uma investigação conduzida pelo delegado Ernandes Cezar Alves.


Durante a diligência, os policiais encontraram quatro armas curtas e duas longas, todas aparentemente antigas, desmuniciadas e guardadas de forma irregular. O morador do imóvel acompanhou a ação e foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

As armas foram encaminhadas para perícia no Instituto de Criminalística, enquanto o suspeito foi levado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de busca foi solicitado em uma investigação que apura ameaças e posse irregular de armas em contexto de violência familiar. A corporação destacou que segue atuando de forma contínua no enfrentamento à violência doméstica e no combate ao porte ilegal de armas, com o objetivo de proteger vítimas e garantir a segurança da população londrinense.

