Homem é preso com seis armas de fogo durante operação da polícia em Londrina

Um homem foi preso com seis armas de fogo durante uma operação da PCPR (Polícia Civil do Paraná), na manhã desta quinta-feira (23), em uma residência no bairro Antares (Zona Leste). A ação foi cumprida por equipes do 5º Distrito Policial, em atendimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, dentro de uma investigação conduzida pelo delegado Ernandes Cezar Alves.





Durante a diligência, os policiais encontraram quatro armas curtas e duas longas, todas aparentemente antigas, desmuniciadas e guardadas de forma irregular. O morador do imóvel acompanhou a ação e foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Publicidade





As armas foram encaminhadas para perícia no Instituto de Criminalística, enquanto o suspeito foi levado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





De acordo com a Polícia Civil, o mandado de busca foi solicitado em uma investigação que apura ameaças e posse irregular de armas em contexto de violência familiar. A corporação destacou que segue atuando de forma contínua no enfrentamento à violência doméstica e no combate ao porte ilegal de armas, com o objetivo de proteger vítimas e garantir a segurança da população londrinense.