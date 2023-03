Homem é preso depois de estrangular mulher, incendiar casa e fugir com os filhos para SP

Um homem de 36 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (10) pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), suspeito de uma tentativa de feminicídio contra a companheira. A prisão ocorreu em Conchal, em São Paulo, com o apoio da PCSP (Polícia Civil de São Paulo).





A tentativa de feminicídio aconteceu em Arapongas, no Norte do Paraná, e o homem teria estrangulado a mulher. Na sequência, teria colocado fogo na residência do casal e fugido com os filhos para o município de Conchal.

Publicidade

Publicidade





Conforme apurado pela PCPR, a motivação do crime está ligada a ciúmes do suspeito com a vítima. “Eles eram companheiros e tiveram dois filhos, mas acabaram se separando. A vítima foi morar em São Paulo e há 20 dias retornou para Arapongas e reconciliou com o suspeito”, conta a delegada da PCPR Camila Costa.







Após a fuga, o homem foi denunciado pela companheira, que foi socorrida pelos vizinhos, e os policiais civis iniciaram as diligências, representaram pela prisão preventiva e solicitaram apoio à PCSP para o cumprimento da prisão.

Publicidade





O indivíduo já possui passagem policial pelo crime de violência doméstica. Ele encontra-se preso em São Paulo.





CRIME





No dia 2 de março, em Arapongas, região Norte do Estado, o suspeito agrediu a mulher com socos e chutes, desferindo golpes de faca contra ela. Além disso, utilizou um fio de nylon para estrangular a mulher, que chegou a ficar desacordada duas vezes.





Antes de fugir, colocou fogo em dois cômodos da residência. A vítima foi socorrida pelos vizinhos.