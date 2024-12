Homem é preso em flagrante acusado de agredir e roubar bolsa de idosa em Arapongas

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (12), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), após ser acusado de agredir uma idosa e roubar a bolsa da vítima.





De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na avenida Maracanã. No local, os agentes conversaram com a vítima, que afirmou ter sido perseguida pelo acusado enquanto caminhava até o banco, onde ia sacar dinheiro.

Em um determinado momento, o suspeito teria empurrado a vítima, que teria caído e começado a ser agredida com socos na cabeça e chutes no braço. O criminoso, teria, ainda, ameaçado a idosa se morte caso ela não entregasse a bolsa.





O suspeito conseguiu roubar a bolsa da vítima, mas não conseguiu fugir, já que algumas pessoas que passavam pelo endereço o seguraram, além de terem prestado apoio à idosa.

Quando os policiais chegaram ao local, viram que o acusado, que foi identificado como uma pessoa em situação de rua, estava sendo segurado por testemunhas e que tinha alguns ferimentos, principalmente no rosto.





O suspeito confirmou a história contada pela vítima e, por isso, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia depois de ter passado por atendimento médico devido às escoriações e aos cortes no rosto.





A vítima, por sua vez, não pôde ir até a Delegacia, já que os ferimentos em sua cabeça eram graves e precisou ficar em observação na instituição de saúde.