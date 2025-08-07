Pesquisar

Ofensas até mesmo por chamada de vídeo

Homem é preso em flagrante após ameaças à mulher em Arapongas

Redação Bonde com Polícia Civil
07 ago 2025 às 12:49

Divulgação/Polícia Civil
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem de 43 anos por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. A captura aconteceu na tarde desta quarta-feira (06), em Arapongas (Norte).


Segundo a delegada Camila Costa, o homem teria passado a madrugada ofendendo e ameaçando a vítima. Quando a vítima buscou ajuda na delegacia, ele fez uma chamada de vídeo e continuou com as ameaças.

“Durante o atendimento, a equipe da Polícia Civil localizou o agressor em frente à empresa onde a vítima trabalha, à sua procura, efetuando imediatamente a prisão”, explica.


Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. 

OUTRA AÇÃO

A PCPR também cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão no âmbito de inquérito policial que apura o crime de lesão corporal praticado contra mulher, também no contexto da Lei Maria da Penha. 

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis apreenderam uma arma de fogo e diversas munições que estavam na posse do investigado


SHAMAR

A ação integra a Operação Shamar, que ocorre durante o mês de agosto e se estende até 04 de setembro em todo o país. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como objetivo o combate à violência contra a mulher.


O nome da operação vem do hebraico "Shamar", que significa cuidar, guardar, zelar ou proteger.

DENÚNCIAS

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.  Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.



policia civil prisão Violência contra mulher Ameaça Arapongas
