Homem é preso em flagrante após ameaças à mulher em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem de 43 anos por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. A captura aconteceu na tarde desta quarta-feira (06), em Arapongas (Norte).





Segundo a delegada Camila Costa, o homem teria passado a madrugada ofendendo e ameaçando a vítima. Quando a vítima buscou ajuda na delegacia, ele fez uma chamada de vídeo e continuou com as ameaças.

“Durante o atendimento, a equipe da Polícia Civil localizou o agressor em frente à empresa onde a vítima trabalha, à sua procura, efetuando imediatamente a prisão”, explica.





Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

OUTRA AÇÃO

A PCPR também cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão no âmbito de inquérito policial que apura o crime de lesão corporal praticado contra mulher, também no contexto da Lei Maria da Penha.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis apreenderam uma arma de fogo e diversas munições que estavam na posse do investigado





SHAMAR

A ação integra a Operação Shamar, que ocorre durante o mês de agosto e se estende até 04 de setembro em todo o país. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como objetivo o combate à violência contra a mulher.





O nome da operação vem do hebraico "Shamar", que significa cuidar, guardar, zelar ou proteger.

DENÚNCIAS

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.









