Homem é preso em flagrante por depredar igreja matriz de Loanda

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem em flagrante após ele ser visto depredando a Igreja Matriz de Loanda (Noroeste). A ação ocorreu nesta segunda-feira (28).





“A ação resultou na destruição de portas de vidro da capela externa, bem como de imagens sacras,” descreve a delegada da PCPR Isabela Martins.





A situação foi atendida pela PMPR, que prendeu o indivíduo e o conduziu à delegacia, onde a autoridade policial ratificou o flagrante. Segundo a polícia, ele foi preso pela prática das infrações penais de dano qualificado, desobediência, desacato e embriaguez em via pública.





A PCPR também instaurou inquérito para apurar o possível envolvimento do mesmo indivíduo em um furto qualificado ocorrido na madrugada do dia anterior, tendo como objeto uma caminhonete.





O veículo foi posteriormente localizado e recuperado. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

