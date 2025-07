Homem é preso em Londrina após incendiar casa com companheira dormindo no interior

Um homem de 27 anos foi preso no sábado (5) em Londrina, após atear fogo na residência onde vivia com a companheira, no bairro União da Vitória, zona sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, a mulher dormia no interior do imóvel quando o incêndio começou e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.





A ocorrência foi registrada por volta das 6h35. A PM foi chamada para prestar apoio aos bombeiros em uma situação de violência doméstica com incêndio criminoso. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o fogo já havia sido controlado e que a vítima havia sido retirada do interior da casa pelos socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência).

De acordo com o relato da mulher aos policiais, ela dormia no momento em que o fogo começou e só percebeu a situação ao ser resgatada. Ela disse não ter visto o início das chamas, mas foi informada por familiares de que o companheiro seria o responsável. A vítima afirmou ainda sofrer agressões físicas e psicológicas constantes por parte dele e manifestou desejo de representar criminalmente contra o agressor.





Testemunhas no local, incluindo o pai e a irmã da vítima, disseram ter ouvido o homem confessar que havia incendiado a casa. Ele foi encontrado nas imediações da residência, abordado pelos policiais e preso em flagrante. O suspeito teria assumido a autoria do crime diante da equipe e dos familiares da vítima.





A mulher foi encaminhada para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Sabará, enquanto o homem foi conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais. O caso será investigado como lesão corporal e violência doméstica, com agravante pelo uso de fogo para atentar contra a vida da companheira.