Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Armado com faca

Homem é preso em Londrina por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira de morte

Redação Bonde
03 nov 2025 às 11:34

Compartilhar notícia

Divulgçaão/5º BPM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (3) em Londrina após perseguir e ameaçar de morte sua ex-companheira, que possui medida protetiva contra ele. O caso foi registrado por volta das 7h40 na Rua Ingazeiro, no Jardim Fraternidade (Zona Norte).


De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em que o agressor estaria descumprindo a ordem judicial. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, de 34 anos, dentro de um carro, enquanto o homem estava próximo à porta do veículo. Pessoas que estavam nas proximidades indicaram aos agentes que ele seria o autor das ameaças.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Durante a abordagem, foi localizada uma faca na cintura dele. A mulher relatou que o homem a vinha perseguindo e ameaçando de morte.

Cadastre-se em nossa newsletter


O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a arma apreendida. Segundo o boletim, durante o trajeto o homem continuou a gritar que mataria a ex-companheira assim que fosse solto. Ele permanece à disposição da Justiça.

Ameaça Violência Violência contra a mulher Zona norte Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas