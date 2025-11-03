Homem é preso em Londrina por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira de morte

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (3) em Londrina após perseguir e ameaçar de morte sua ex-companheira, que possui medida protetiva contra ele. O caso foi registrado por volta das 7h40 na Rua Ingazeiro, no Jardim Fraternidade (Zona Norte).





De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em que o agressor estaria descumprindo a ordem judicial. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, de 34 anos, dentro de um carro, enquanto o homem estava próximo à porta do veículo. Pessoas que estavam nas proximidades indicaram aos agentes que ele seria o autor das ameaças.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Durante a abordagem, foi localizada uma faca na cintura dele. A mulher relatou que o homem a vinha perseguindo e ameaçando de morte.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a arma apreendida. Segundo o boletim, durante o trajeto o homem continuou a gritar que mataria a ex-companheira assim que fosse solto. Ele permanece à disposição da Justiça.