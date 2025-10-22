Homem é preso em Paiquerê após agredir companheira e roubar carro em Sertanópolis

Um homem foi preso na noite de terça-feira (21), no distrito de Paiquerê, em Londrina, acusado de agredir a ex-companheira e roubar o carro dela, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). Com ele, ainda foi encontrado um cartão bancário que teria sido furtado da vítima. A prisão foi feita pela Patrulha Rural.
Segundo o comandante operacional da Patrulha Rural, tenente Paulo Gazzola, a vítima acionou a equipe afirmando ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, com quem convive há cerca de um ano. Após as agressões, ele teria levado um veículo, que seria de propriedade dela.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o carro e o suspeito em um estabelecimento comercial. O homem foi abordado e encaminhado à 6ª Central Regional de Flagrantes. Na delegacia, durante o registro da ocorrência, a vítima informou que um cartão que estava em sua bolsa havia desaparecido. Os policiais realizaram nova revista no detido e encontraram o cartão em suas vestes.
O suspeito foi autuado pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.