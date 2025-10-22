Homem é preso em Paiquerê após agredir companheira e roubar carro em Sertanópolis

Um homem foi preso na noite de terça-feira (21), no distrito de Paiquerê, em Londrina, acusado de agredir a ex-companheira e roubar o carro dela, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). Com ele, ainda foi encontrado um cartão bancário que teria sido furtado da vítima. A prisão foi feita pela Patrulha Rural.





Segundo o comandante operacional da Patrulha Rural, tenente Paulo Gazzola, a vítima acionou a equipe afirmando ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, com quem convive há cerca de um ano. Após as agressões, ele teria levado um veículo, que seria de propriedade dela.





Publicidade

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o carro e o suspeito em um estabelecimento comercial. O homem foi abordado e encaminhado à 6ª Central Regional de Flagrantes. Na delegacia, durante o registro da ocorrência, a vítima informou que um cartão que estava em sua bolsa havia desaparecido. Os policiais realizaram nova revista no detido e encontraram o cartão em suas vestes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O suspeito foi autuado pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.