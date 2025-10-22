Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Agressões físicas e verbais

Homem é preso em Paiquerê após agredir companheira e roubar carro em Sertanópolis

Redação Bonde
22 out 2025 às 13:33

Compartilhar notícia

reprodução/5º BPM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso na noite de terça-feira (21), no distrito de Paiquerê, em Londrina,  acusado de agredir a ex-companheira e roubar o carro dela, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). Com ele, ainda foi encontrado um cartão bancário que teria sido furtado da vítima. A prisão foi feita pela Patrulha Rural.


Segundo o comandante operacional da Patrulha Rural, tenente Paulo Gazzola, a vítima acionou a equipe afirmando ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, com quem convive há cerca de um ano. Após as agressões, ele teria levado um veículo, que seria de propriedade dela.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o carro e o suspeito em um estabelecimento comercial.  O homem foi abordado e encaminhado à 6ª Central Regional de Flagrantes. Na delegacia, durante o registro da ocorrência, a vítima informou que um cartão que estava em sua bolsa havia desaparecido. Os policiais realizaram nova revista no detido e encontraram o cartão em suas vestes.

Cadastre-se em nossa newsletter


O suspeito foi autuado pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.

Distrito de Paiquerê Paiquerê roubo Furto de veiculo veículo
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas