Tentou fugir

Homem é preso em Tamarana por adulteração de moto e desacato a policiais

Redação Bonde
06 out 2025 às 12:29

Divulgação/5º BPM
Um homem de 25 anos foi preso na noite de sábado (4) em Tamarana, após tentar furar um bloqueio policial e avançar contra os agentes com uma motocicleta adulterada. A ocorrência foi registrada por volta das 22h40, na Avenida Vitório Francovig, nas proximidades de um evento.


Segundo a Polícia Militar, o condutor desobedeceu à ordem de parada e acelerou em direção à equipe, sendo interceptado após breve acompanhamento. Durante a abordagem, o homem se mostrou exaltado e proferiu palavras de desacato aos policiais.

Na verificação, foi constatado que a motocicleta Honda CG 125 apresentava chassi suprimido e placa pertencente a um veículo baixado de leilão. Além disso, a numeração do motor correspondia a outra motocicleta, uma Honda NXR 125 Bros, registrada em Londrina.

Diante das irregularidades, o condutor recebeu voz de prisão pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e desacato. Ele ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso seletivo da força. O homem e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tamarana.

Polícia Militar PM Motociclista moto adulterada Desacato Tamarana
