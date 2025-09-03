Homem é preso por agredir esposa com tijolo e ameaçá-la com faca em Lerroville

Um homem de 38 anos foi preso na noite de terça-feira (2) após agredir a esposa e ameaçá-la com uma faca, porvolta das 22h30 na Rua Santos, no distrito de Lerroville, em Londrina.





De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido. No local, os policiais encontraram a porta da residência aberta, sinais de desorganização no interior e uma faca sobre uma cômoda. O suspeito estava escondido embaixo das cobertas, com um corte na testa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Enquanto os policiais faziam a abordagem, ouviram os gritos da vítima, que havia se trancado em um quarto com os quatro filhos menores de idade. A mulher relatou que, enquanto segurava uma filha no colo, foi atingida nas costas por uma tijolada desferida pelo marido, o que a deixou desacordada. Ao recuperar os sentidos, viu o homem armado com a faca e correu para o quarto, pedindo ajuda aos vizinhos.





Questionado, o suspeito admitiu ter dado “um aperto” na esposa. Ele foi encaminhado ao hospital de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) para atendimento médico e, em seguida, levado à Central de Flagrantes. O tijolo e a faca usados nas agressões foram apreendidos.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.