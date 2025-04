Homem é preso por ameaça e pornografia de vingança em Foz do Iguaçu

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com o apoio da PCRS (Polícia Civil do Rio Grande do Sul), prendeu preventivamente um homem de 45 anos pelos crimes de ameaça e pornografia de vingança, ocorridos em Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná). A captura aconteceu nesta segunda-feira (17), na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul.





De acordo com a delegada da PCPR Giovanna Antonucci, o homem é suspeito de divulgar um vídeo íntimo da ex-companheira em um perfil em rede social. O caso foi comunicado a PCPR no dia 5 de março de 2025. Em um intervalo de 10 dias, a polícia obteve o mandado de prisão e realizou a captura do investigado.

“Segundo relatos da vítima, o homem teria gravado a tela do celular durante uma chamada de vídeo entre os dois, sem o conhecimento e consentimento dela”, explica.





Cerca de um mês depois, ele passou a ameaçá-la com a divulgação do conteúdo, o que foi concretizado em seu perfil em rede social. O perfil foi desativado por determinação judicial. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.