Homem é preso por atear fogo em vítima em frente a casa de acolhimento no Paraná

Um homem foi detido em flagrante pela )Polícia Civil do Paraná) e Guarda Municipal por suspeita de ter ateado fogo em outra pessoa em frente a uma casa de acolhimento em Araucária (Região Metropolitana de Curitiba), na madrugada de domingo (16). O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio.





O crime aconteceu no bairro Porto Laranjeiras e, segundo informações apuradas pela equipe de investigação, a ação teria sido motivada por um desentendimento devido ao uso de drogas ilícitas.

O delegado Felipe Martins explica que o suspeito teria arremessado álcool, que estava em uma garrafa a seu lado, contra o corpo da vítima e depois de acendido um isqueiro, provocando o início da combustão.





"Em seguida, ele fugiu do local e a vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para um hospital em Curitiba", diz.

Comunicada do ocorrido, a PCPR iniciou investigações para colher elementos probatórios, identificar a autoria e efetuar a prisão do autor.





"Ao longo do dia, foram feitas diversas diligências pelos investigadores, contando com apoio da Guarda Municipal, até q,ue no final da tarde do mesmo dia, o homem foi detido por guardas municipais ao passar próximo à casa de acolhimento", completa o delegado.





O suspeito foi autuado em flagrante pela prática de homicídio em sua forma tentada e encaminhado ao sistema penitenciário.