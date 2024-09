Homem é preso por atear fogo na casa da avó em Curitiba

Um homem de 33 anos foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) em flagrante por atear fogo na casa da própria avó de 86 anos, em Curitiba. A captura aconteceu na quarta-feira (4).





De acordo com as investigações, o indivíduo ateou fogo no local e, em seguida, fugiu.

"As equipes iniciaram as diligências de forma imediata e, no período da tarde, o acusado retornou à residência, momento em que a vítima acionou o botão do pânico e os guardas municipais o capturaram e o encaminharam à delegacia da PCPR, onde ele confessou o crime", explica o delegado da PCPR Pablo Amorim.





A PCPR aguarda laudos complementares a fim de concluir o inquérito policial. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e ele encaminhado ao sistema penitenciário.