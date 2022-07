Homem é preso por atirar em cachorro com espingarda em Londrina

Um homem foi preso pela PM (Polícia Militar) após atirar em um cachorro com uma espingarda calibre 36, na manhã desta sexta-feira (8), na Estrada do Limoeiro, em Londrina.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A equipe foi acionada pelo dono do animal, que acusou um vizinho de ser o responsável pelo ato. Os policiais, então, foram à casa do acusado, que confessou o crime. Segundo ele, o cachorro estava atacando as ovelhas em sua propriedade.

Continua depois da publicidade





Após a prisão, o animal foi socorrido e a arma apreendida.