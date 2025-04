Homem é preso por dirigir embriagado após provocar acidente no Noroeste do PR

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após provocar uma colisão envolvendo quatro veículos na tarde de segunda-feira (8), na PR-082, em São João do Ivaí (Noroeste) .





De acordo com a PRE, um Fiat/Palio que trafegava em direção a São João do Ivaí tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um caminhão Ford/Cargo que vinha no sentido contrário. Após a colisão, o Palio ainda atingiu um Gol, que seguia de São Pedro do Ivaí a São João do Ivaí. Uma caminhonete S10, que seguia no mesmo sentido, acabou atingindo o caminhão, que tombou ma margem esquerda da rodovia, em seu sentido de tráfego.





O condutor do Palio, de 51 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,85 mg/L de álcool no sangue — mais do que o dobro do limite considerado crime. Ele foi preso e levado para a Polícia Civil. Os demais veículos foram liberados no local ou removidos por guincho.