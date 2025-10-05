Homem é preso por embriaguez ao volante após perseguição em Cruzeiro do Oeste

Um homem de 28 anos foi preso na noite de sábado (4) após dirigir embriagado e fugir de uma abordagem policial na PR-323, em Cruzeiro do Oeste (Noroeste).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a ordem de parada foi dada ao motorista de um VW/Gol durante uma operação, mas ele não obedeceu e acelerou em alta velocidade em direção à cidade. A perseguição seguiu até a área urbana e contou com apoio das equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha.





O condutor apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 0,59 mg/l de álcool por litro de ar expelido, índice considerado crime de trânsito. Além disso, ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo estava com débitos em aberto.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Umuarama (Noroeste), onde foi autuado em flagrante. O carro foi apreendido e levado ao pátio da Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste