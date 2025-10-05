Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Noroeste

Homem é preso por embriaguez ao volante após perseguição em Cruzeiro do Oeste

Redação Bonde com PRE
05 out 2025 às 10:41

Compartilhar notícia

Divulgação/ PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 28 anos foi preso na noite de sábado (4) após dirigir embriagado e fugir de uma abordagem policial na PR-323, em Cruzeiro do Oeste (Noroeste).


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a ordem de parada foi dada ao motorista de um VW/Gol durante uma operação, mas ele não obedeceu e acelerou em alta velocidade em direção à cidade. A perseguição seguiu até a área urbana e contou com apoio das equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha.


O condutor apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 0,59 mg/l de álcool por litro de ar expelido, índice considerado crime de trânsito. Além disso, ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo estava com débitos em aberto.

Cadastre-se em nossa newsletter


O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Umuarama (Noroeste), onde foi autuado em flagrante. O carro foi apreendido e levado ao pátio da Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste

Embriaguez Perseguição Cruzeiro do Oeste prisão
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas