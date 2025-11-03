Homem é preso por espancar cachorro a pedradas e pauladas na Zona Oeste de Londrina

A PM (Polícia Militar) prendeu na tarde de sábado (1º) um homem acusado de cometer maus-tratos contra o próprio cachorro no bairro Leonor (Zona Oeste). Segundo a PM, vizinhos acionaram o 190 após presenciarem o suspeito agredindo violentamente o animal com pedradas e pauladas.





No local, os policiais encontraram o cachorro com ferimentos graves e muito sangue espalhado pelo quintal e dentro da residência. Vestígios de pelo e uma faca com marcas de sangue, possivelmente usada para ferir o animal, foi apreendida.

Ainda conforme o relatório, os agentes tentaram acionar órgãos de resgate animal, mas não obtiveram êxito. Um vizinho se prontificou a cuidar do cão e informou ter chamado uma veterinária para avaliar a situação.

Diante da gravidade do caso, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.