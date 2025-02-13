Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
importunação sexual

Homem é preso por filmar mulheres em supermercado no interior de São Paulo

Simone Machado - UOL/Folhapress
13 fev 2025 às 17:56

Compartilhar notícia

Rawpixel.com/Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um encanador de 63 anos foi preso por importunação sexual após ser flagrado filmando as partes íntimas de mulheres em um supermercado em São José dos Campos (SP), na terça-feira (11).


Suspeito escondia o celular na cesta de compras. Segundo a Polícia Civil, a câmera sempre ficava livre e virada para cima.


Homem se aproximava de mulheres e adolescentes que estavam de vestido ou saia. As filmagens, normalmente, eram feitas enquanto as vítimas estavam nas filas dos caixas ou do açougue.


A Polícia Civil já vinha investigando o encanador, que agia sempre da mesma forma e no mesmo supermercado. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram diversas ações do homem e já haviam sido entregues à polícia.


Na noite de terça-feira (11), a polícia foi chamada pelos seguranças do supermercado e o homem foi preso em flagrante. O suspeito passou por audiência de custódia no dia seguinte e a Justiça manteve a prisão, que foi transformada em preventiva. A reportagem do UOL tenta contato com o advogado do homem. Caso haja retorno, a reportagem será atualizada.


Celular foi apreendido. No aparelho, policiais encontraram diversas gravações, mostrando que o homem grava diversas vítimas no local, pelo menos, desde o mês passado. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam na tentativa de identificar as vítimas encontradas nas filmagens do celular do suspeito.

Leia também:

Imagem
Acidentes de aviões com carros, escadas e pontes mais que dobram em aeroportos
Acidentes envolvendo aviões em solo e veículos de apoio, pontes de embarque móveis, escadas externas e esteiras de bagagens têm crescido nos aeroportos brasileiros, além de outros incidentes, como cabos de energia esquecidos em aeronaves que partem o taxi
homem preso mercado
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas