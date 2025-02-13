Homem é preso por filmar mulheres em supermercado no interior de São Paulo

Um encanador de 63 anos foi preso por importunação sexual após ser flagrado filmando as partes íntimas de mulheres em um supermercado em São José dos Campos (SP), na terça-feira (11).
Suspeito escondia o celular na cesta de compras. Segundo a Polícia Civil, a câmera sempre ficava livre e virada para cima.
Homem se aproximava de mulheres e adolescentes que estavam de vestido ou saia. As filmagens, normalmente, eram feitas enquanto as vítimas estavam nas filas dos caixas ou do açougue.
A Polícia Civil já vinha investigando o encanador, que agia sempre da mesma forma e no mesmo supermercado. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram diversas ações do homem e já haviam sido entregues à polícia.
Na noite de terça-feira (11), a polícia foi chamada pelos seguranças do supermercado e o homem foi preso em flagrante. O suspeito passou por audiência de custódia no dia seguinte e a Justiça manteve a prisão, que foi transformada em preventiva. A reportagem do UOL tenta contato com o advogado do homem. Caso haja retorno, a reportagem será atualizada.
Celular foi apreendido. No aparelho, policiais encontraram diversas gravações, mostrando que o homem grava diversas vítimas no local, pelo menos, desde o mês passado. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam na tentativa de identificar as vítimas encontradas nas filmagens do celular do suspeito.
