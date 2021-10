Homem é preso por importunação sexual na rodoviária de Londrina

Um homem foi preso por importunação sexual no Terminal Rodoviário de Londrina na manhã de quarta-feira (13). De acordo com informações da GM (Guarda Municipal), um motorista estava no banheiro, quando percebeu que um outro homem se aproximou e cometeu o crime.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Ele, então, denunicou o ato aos guardas que faziam o patrulhamento na rodoviária.





O Tribunal de Justiça do Paraná reconhece a importunação sexual como qualquer prática de cunho sexual comtida sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém sem o seu consenso, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual ou de terceiros.

Continua depois da publicidade





Assim, as partes envolvidas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes para tomar as medidas cabíveis.