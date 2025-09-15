Pesquisar

Confusão

Homem é preso por porte ilegal de arma após confusão em posto da Zona Sul de Londrina

Redação Bonde
15 set 2025 às 10:54

Divulgação/5º BPM
Um homem de 32 anos foi preso na madrugada de sábado (13), em Londrina, por porte ilegal de arma de fogo após se envolver em uma confusão em um posto de combustível localizado na Rodovia PR-538, na região da Gleba Palhano.


Segundo a Polícia Militar, por volta das 4h15, a central de operações recebeu a informação de que havia um indivíduo armado ameaçando pessoas no local. Quando a equipe chegou, encontrou o suspeito já contido por um guarda municipal que, com apoio de populares, conseguiu desarmá-lo.

Testemunhas relataram que o homem havia sacado uma pistola calibre .380 durante uma briga no posto, momento em que outros envolvidos fugiram. Em sua defesa, o detido afirmou que estava no local com amigos quando dois homens em um veículo Gol branco o teriam ameaçado, e que por isso decidiu sacar a arma. Ele também admitiu não possuir porte legal.


A pistola foi apreendida e o suspeito encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

