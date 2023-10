Homem é preso por pular portão de casa e descumprir medida protetiva na Vila Romana

Polícia Militar apreende em Rolândia mais de 9 mil quilos de haxixe, avaliados em R$ 540 mil

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na noite desta quarta-feira (18), 9.035 quilos de haxixe no porto do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).