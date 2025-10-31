Homem é preso por tráfico após cão farejar crack e maconha escondidos em pilão

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (30) em Bela Vista do Paraíso, após a Polícia Militar cumprir um mandado de intimação e localizar entorpecentes na casa do suspeito. A ação contou com o apoio do Canil do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Londrina.





De acordo com o BO (boletim de ocorrência) registrado pelo 30º BPM , a equipe policial acompanhava um oficial de Justiça no cumprimento de uma ordem de afastamento do lar um homem, em razão de uma medida protetiva concedida à mãe do suspeito por conta de agressões anteriores. Durante o procedimento, os policiais receberam autorização da mulher e de outro filho dela para revistar o imóvel, alvo de denúncias anônimas por tráfico de drogas.

Com o auxílio do cão farejador Hambal, foram localizadas uma pedra grande de substância análoga a crack e outra porção de maconha escondidas dentro de um pilão de madeira, na lavanderia dos fundos. Também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, três celulares, um caderno com anotações do tráfico e R$ 192 em dinheiro trocado.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e precisou ser algemado por estar alterado e tentar resistir à prisão. Após atendimento médico, as algemas foram retiradas.