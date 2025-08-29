Homem é preso por tráfico de drogas após entrar em briga com a Polícia Militar em Cambará

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (28), por volta das 22h, após tentar fugir e reagir à abordagem entrando em luta corporal com os agentes em Cambará. A ocorrência aconteceu na Avenida Antônio Augusto Mano, próximo à linha férrea, após denúncias anônimas que indicavam a venda de drogas no local.





Durante a abordagem, o suspeito entrou em confronto físico com os policiais e tentou tomar a arma de um dos agentes. Nesse momento, o homem disparou acidentalmente contra a própria perna. Mesmo ferido, ele continuou tentando pegar a arma do policial, o que levou os agentes a dispararem novamente, de forma controlada, para imobilizá-lo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao pronto-socorro de Cambará, antes de levá-lo para o hospital de Jacarezinho. O homem não corre risco de morte.





Após ser contido, os policiais encontraram 12 pedras de crack prontas para venda e R$ 1.332,00 em dinheiro escondidos nas roupas do suspeito. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Cambará, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e resistência à prisão.