Homem é preso por tráfico de drogas após jogar pedras de crack atrás de balcão em bar

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu, na noite desta quinta-feira (9), um homem de 35 anos acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Vila Marizia, na região central de Londrina.





Durante um patrulhamento de rotina na rua Brasílio Machado, os policiais avistaram o suspeito, que entrou em um bar e, ao perceber a presença da PM, jogou algo atrás do balcão do estabelecimento comercial.

Com a permissão do proprietário, os agentes fizeram uma busca no local e encontraram, atrás do balcão, 20 pedras de crack, que estavam fracionadas e prontas para a venda.





O suspeito, então, foi abordado e, com ele, a PM encontrou R$ 79 em dinheiro trocado. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia.