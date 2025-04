Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de munição em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (9) em Londrina, um homem pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito.





Conforme o delegado da PCPR Bruno Trento, a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre disparo de arma de fogo ocorrido no dia 26 de janeiro deste ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O suspeito também era alvo de diversas denúncias anônimas indicando envolvimento com a comercialização de entorpecentes em um ponto de tráfico localizado no bairro Jardim Franciscato.





“Durante as buscas realizadas na residência do indivíduo, os policiais localizaram aproximadamente 470 gramas de substância análoga à maconha, 100 gramas de substância análoga ao haxixe, uma balança de precisão, sacos do tipo ziplock e uma munição de calibre 9mm”, explica.





Diante dos materiais apreendidos, o homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.