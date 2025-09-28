Pesquisar

Homem é preso por violência doméstica após agredir esposa em Ibiporã

Redação Bonde
28 set 2025 às 12:35

Divulgação/PRE
Um homem foi preso no sábado (27), na área rural de Ibiporã, após agredir a esposa dentro de casa. A ocorrência foi registrada na PR-090.Segundo relato da vítima, o marido teria ingerido bebida alcoólica e se tornou agressivo após uma discussão. Ainda conforme a denúncia, ele tentou enforcá-la segurando seu pescoço com as duas mãos, desferiu um soco em seu rosto, além de tapas e empurrões.


Ao ser abordado, o suspeito negou as agressões e disse apenas ter colocado a esposa para fora da residência, jogando suas roupas no quintal. A mulher afirmou que sofre agressões e ameaças constantes, embora não apresentasse lesões visíveis no momento. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Por Redação Bonde.

Agressão Violência contra a mulher Violência contra mulher Violência doméstica Ibiporã
