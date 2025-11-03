Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma em Londrina

Um homem de 47 anos foi preso na noite de sábado (1º) em Londrina, após ser denunciado por praticar violência doméstica contra a companheira, por volta das 21h50, no Jardim Bandeirantes (Zona Oeste). Ele também é suspeito de posse ilegal de arma de fogo, encontrada escondida na residência.





De acordo com a PM, a equipe foi acionada após uma mulher relatar que sofria pressão psicológica por parte do convivente. Durante o atendimento, ela informou ainda que o homem mantinha uma arma irregular na residência.

Os policiais fizeram buscas no quintal da casa e encontraram, escondida em uma bananeira, uma pistola calibre 7.65 mm com carregador e oito munições. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a vítima, para os devidos procedimentos.

A arma foi apreendida e o homem permaneceu à disposição da Justiça.