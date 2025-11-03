Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Escondida em bananeira

Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma em Londrina

Redação Bonde
03 nov 2025 às 12:20

Compartilhar notícia

Divulgação/5º BPM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 47 anos foi preso na noite de sábado (1º) em Londrina, após ser denunciado por praticar violência doméstica contra a companheira, por volta das 21h50, no Jardim Bandeirantes (Zona Oeste). Ele também é suspeito de posse ilegal de arma de fogo, encontrada escondida na residência.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após uma mulher relatar que sofria pressão psicológica por parte do convivente. Durante o atendimento, ela informou ainda que o homem mantinha uma arma irregular na residência.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Os policiais fizeram buscas no quintal da casa e encontraram, escondida em uma bananeira, uma pistola calibre 7.65 mm com carregador e oito munições. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a vítima, para os devidos procedimentos.

Cadastre-se em nossa newsletter


A arma foi apreendida e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

posse de arma Violência contra a mulher Violência doméstica Londrina preso
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas