Zona rural

Homem é preso por violência doméstica e tem arma e munições apreendidas em Londrina

Redação Bonde
22 set 2025 às 11:46

Divulgação/Patrulha Rural PMPR
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante neste domingo (21) após ameaçar a companheira com uma arma de fogo em uma ocorrência de violência doméstica na área rural de Londrina. Segundo a Patrulha Rural da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada da equipe, mas foi alcançado e detido após resistir à abordagem.


Durante o registro da ocorrência, a vítima informou à polícia onde o suspeito escondia a arma usada nas ameaças. Com apoio de outra equipe, os policiais foram até a residência do acusado, onde o filho dele, de 18 anos, autorizou a entrada e indicou o local em que estavam guardados o revólver e munições.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por ameaça, resistência, desobediência e posse irregular de arma e munições, além do crime de violência doméstica. A arma foi apreendida.


Por Redação Bonde.

Patrulha Rural Polícia Militar PM Polícia militar de Londrina Violência doméstica Apreensão arma e munições Londrina
