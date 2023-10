Homem é preso suspeito de homicídio durante operação em Cambé

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 34 anos, suspeito do homicídio de Aroldo Pereira, de 57. A captura aconteceu durante uma operação deflagrada em Cambé (região metropolitana de Londrina) nesta terça-feira (17).





Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreendidas três armas de fogo, uma inclusive com silenciador, além de munições, aparelho de telefone celular e o veículo utilizado no dia do crime.

De acordo com as investigações, Pereira se deslocava para o trabalho, em uma estrada rural, quando foi atingido por dois disparos de arma de fogo.





“Imediatamente a equipe policial iniciou as investigações para as devidas apurações dos fatos. Durante as diligências, apuramos que anteriormente ao fato, a vítima teve uma discussão com um colega de profissão”, afirma o delegado da PCPR Jayme Filho.





Na discussão, o investigado teria tentado golpear a vítima com um facão, sendo impedido de cometer um mal maior por outros profissionais que impediram a situação





Após análises de câmeras de segurança, os policiais civis identificaram o mesmo indivíduo e o veículo que utilizou na data dos fatos trafegando pela mesma estrada rural em que a vítima foi atingida.