Homem em situação de rua com 40 boletins de ocorrência invade loja e é preso em Londrina

Um homem em situação de rua com mais de 40 boletins de ocorrência registrados invadiu p ela segunda vez, na tarde desta sexta-feira (14), uma loja localizada na rua Hugo Cabral, Centro de Londrina, e ameaçou de agressão uma comerciante.





No vídeo, disponibilizado pela proprietária do estabelecimento, é possível ver a ação do homem, que entra na loja já exaltado pedindo dinheiro. A comerciante, então, pede licença, mas é surpreendida com uma tentativa de agressão no rosto. As clientes que estavam no local ficaram assustadas com a atitude e chamaram a polícia.





De acordo com o capitão Emerson Castro, do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o homem costuma agredir mulheres quando elas se negam a entregar dinheiro.





"No ano passado, ele roubou uma farmácia na avenida Maringá, cuspiu na cara da comerciante. Na rua Paranaguá, com agressividade, ele jogou as garrafas e copos de cima de uma mesa, sempre após a recusa de auxílio", explicou.





A GM (Guarda Municipal) e a Assistência Social foram acionadas para dar encaminhamento ao suspeito.