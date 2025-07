Homem em surto invade PR-317, e rodovia é fechada para atendimento no Noroeste

Um homem em aparente surto psicológico invadiu a PR-317 na tarde deste sábado (26), obrigando a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) a interditar parte da rodovia no município de Floresta (Noroeste). O caso ocorreu por volta das 17h50, no km 121, durante a Operação Sinergia II.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRE, o indivíduo caminhava descalço sobre a pista, colocando em risco a própria vida e a segurança viária. A equipe iniciou diálogo seguindo o protocolo de intervenção em crise, com apoio do grupo de operações com cães, e isolou uma das faixas para evitar acidentes.





Após cerca de 40 minutos de atendimento, o homem foi convencido a sair da pista e recebeu atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado ao hospital com escolta policial para avaliação médica.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.