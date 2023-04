Um homem foi preso em flagrante após esfaquear sua esposa e sua família na casa da família, em Ibiporã, na RML (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), as vítimas foram atendidas por equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).

O homem, por sua vez, foi levado para a Delegacia de Ibiporã.





(Matéria em atualização.)