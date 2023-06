Homem esfaqueia irmão pelas costas em Ibiporã e é procurado pela Polícia Militar

Um homem esfaqueou o irmão na manhã desta quinta-feira (22), em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a PM (Polícia Militar), a mãe, que testemunhou o crime, disse que o agressor atacou o irmão com golpes de faca pelas costas enquanto este limpava a casa.





A mulher informou, ainda, que o filho que tentou matar o irmão sofre de problemas ocasionados pelo uso de drogas. De acordo com a mãe, o homem "sempre foi perigoso".

O agressor fugiu logo após o ataque e, até o momento, não foi localizado. A mulher não sabe o paradeiro do filho e, com isso, a PM continua a buscá-lo pela tentativa de homicídio.





O irmão que levou as facadas foi socorrido pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e está internado no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.