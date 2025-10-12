Pesquisar

Tentativa de feminicídio

Homem esfaqueia mulher em motel de Arapongas e é baleado por policiais

Redação Bonde
12 out 2025 às 18:53

Divulgação/Polícia Militar
Uma mulher foi esfaqueada e o agressor, baleado pela Polícia Militar, durante uma ocorrência de tentativa de feminicídio na manhã de sábado (11), em um motel localizado às margens da PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).


De acordo com o boletim de ocorrência,  policiais foram chamados por volta das 9h após a recepcionista do estabelecimento relatar que um casal estava envolvido em uma briga dentro de uma das suítes desde as 6h.

Ao chegar ao local, os policiais ouviram gritos e, com ajuda de funcionárias, conseguiram abrir a porta do quarto para acesso das equipes de limpeza. Dentro do banheiro, o homem estava desferindo golpes de faca contra sua acompanhante.


Ainda segundo o BO, ao ver os policiais, o ímpeto do suspeito em atingir a vítima aumentou e mesmo após ordens para largar a arma, o agressor continuou os ataques, obrigando os policiais a fazer um disparo contra ele para parar a agressão. 

A mulher sofreu várias facadas no peito, braços e costas e foi socorrida pelo Siate (Serviço Integradod e Atendimento ao Trauma e Emergência) ao Hospital Honpar 2. O agressor também recebeu atendimento no local e foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao mesmo hospital.


Segundo a vítima, ele havia consumido álcool e cocaína e ameaçava matá-la assim que a polícia chegasse, chegando a jogar a chave da garagem no vaso sanitário para impedir o acesso dos agentes.

Arapongas Tentativa de feminicídio motel baleado Polícia Militar PM
Últimas notícias

