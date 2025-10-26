Homem fica ferido após ser atropelado em rodovia edeCornélio Procópio





Um pedestre de 55 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite de sábado (25), na PR-160, em Cornélio Procópio. O acidente aconteceu por volta das 23h40, no km 46, em um trecho onde a ultrapassagem é proibida.





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo envolvido foi um Fiat Palio ELX com placas de Cornélio Procópio, conduzido por uma mulher de 43 anos, que não se feriu. O teste do bafômetro da motorista teve resultado negativo.

O pedestre foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio. As causas do atropelamento serão investigadas.