Homem foge da polícia por estradas rurais, mas acaba morto em confronto em Londrina

Um homem suspeito de estupro, homicídio e roubo morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) no Patrimônio Regina, por volta das 15h desta quinta-feira (21), durante o cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas.





Ele foi localizado com base em informações do setor de inteligência da PM em Arapongas, que descobriu que ele seguia do assentamento Dorcelina Folador, na área rural daquela cidade, sentido Londrina, por meio de estradas rurais para evitar abordagem policial.

A PM se deparou com o suspeito, de 32 anos, no Patrimônio Regina. De acordo com a versão oficial, ele desobedeceu a ordem para descer do carro e exibiu uma arma de fogo, provocando a reação dos policiais. Ele foi atingido por disparos de armas de fogo e permaneceu ferido até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), mas não resistiu e morreu no local.





A pistola que ele estaria portando foi apreendida e o veículo, próprio, foi levado para a Polícia Civil.





Além do mandado de prisão por tráfico, ele era investigado pelo estupro de uma mulher indígena em Guarapuava, tinha antecedentes criminais por roubo e estaria envolvido em um assassinato no assentamento Dorcelina Folador.