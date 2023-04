Homem é preso em flagrante em Arapongas por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a operação Espada de Luz para combater os crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Arapongas, no Norte do Paraná.





Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão foi realizada a prisão em flagrante de um homem de 32 anos que armazenava conteúdo de pornografia infantil em um pen drive e em um livro de fotos.

No seu quarto também foram encontradas imagens de crianças em roupas íntimas, além de uma suástica nazista e anotações relacionadas ao satanismo afixados na parede.





O indiciado responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, cuja pena máxima pode chegar a quatro anos de reclusão.





A operação recebeu o nome de “Espada de Luz” em alusão às mensagens satanistas divulgadas pelo investigado em suas redes sociais. Segundo as tradições religiosas, Espada de Luz foi a arma utilizada por São Miguel Arcanjo durante a batalha em que derrotou Lúcifer.