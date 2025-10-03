Homem furta celular de motorista de ambulância durante atendimento em Londrina

Um caso inusitado de furto foi registrado na noite de quinta-feira (2), no Hospital Zona Sul, em Londrina. Um homem de 35 anos foi detido após furtar o celular de um técnico em enfermagem que trabalhava como motorista de ambulância. O crime aconteceu por volta das 19h30, na Rua Orquídeas, no bairro Ouro Branco.





De acordo com informações da Polícia Militar, o técnico relatou que havia deixado o suspeito dentro da ambulância enquanto buscava outro paciente nas dependências do hospital. Ao retornar ao veículo, percebeu que o homem havia fugido e notou o desaparecimento de seu celular.

Com o apoio da equipe de segurança do hospital, o suspeito foi localizado ainda dentro da unidade. Para confirmar o crime, os funcionários acionaram o número do aparelho desaparecido — e o telefone tocou entre os pertences do homem. O celular estava escondido dentro de uma sacola, enrolado em uma camiseta.





Quando a polícia chegou, o suspeito já estava contido e algemado pela equipe de segurança. Durante a revista, os policiais encontraram ainda uma caixa de fósforos e R$ 0,40 no bolso do homem.

A vítima e o detido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.