Fuga sem sucesso

Homem furta de pregos a máquina de cartão e é preso no centro de Londrina

Redação Bonde
11 ago 2025 às 09:39

Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar prendeu, na madrugada de segunda-feira (11), um homem de 29 anos suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Avenida Rio de Janeiro, no centro de Londrina. Os policiais foram acionados após a informação de que o crime estava em andamento e, ao chegar ao local, encontraram uma janela de vidro quebrada.


Quando a equipe se aproximou, o suspeito saltou pela janela e tentou fugir a pé, sendo alcançado na Avenida Juscelino Kubitschek. Durante a fuga, ele jogou na rua diversos objetos furtados, incluindo R$ 360, pregos, celular, pendrive, alimentos, máquina de cartão, entre outros itens.

O homem e os materiais recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. A responsável pelo comércio esteve no local para acompanhar a ocorrência.

furto centro Londrina
