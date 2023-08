Homem invade quarto, esfaqueia cunhada e mata irmão no Jardim Santa Fé

Um homem de 28 anos foi morto após ter sido esfaqueado por seu irmão na madrugada desta quarta-feira (23), no Jardim Santa Fé, na Zona Leste de Londrina.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o suspeito invadiu o quarto do irmão e de sua cunhada enquanto o casal dormia. A vítima e sua esposa tentaram se defender dos golpes e correram para a rua.

Mesmo assim, o homem conseguiu esfaquear a mulher na mama e no abdômen, o que lhe causou ferimentos leves. O irmão foi atingido por uma facada no pescoço, o que causou sua morte ainda no local do crime.





Segundo a esposa da vítima, o suspeito recebeu o diagnóstico de esquizofrenia e estava internado em uma clínica psiquiátrica no Estado do Rio de Janeiro. O homem teria vindo para Londrina para passar um tempo com a família.

