Homem investigado por abusas de sobrinhos e sobrinhas é preso pelo Nucria de Maringá

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Maringá prendeu, na manhã desta terça-feira (6), um homem de 37 anos, contra quem pendia mandado de prisão por suspeita de abusar de sobrinhos e sobrinhas de 8 a 13 anos, de acordo com as investigações da PCPR (Polícia Civil do Paraná).





As apurações indicam a existência de quatro vítimas submetidas a atos libidinosos e conjunção carnal. Asvítimas ainda teriam dito à PCPR que o investigado fazia ameaças para que eles não contassem aos pais sobre os abusos sofridos.

As crianças e adolescentes tinham uma relação próxima com o tio, que os convidava com frequência para dormir na casa dele.





Novas escutas especializadas e depoimentos serão feitos nos próximos dias, informa a PCPR, já que outros menores de 18 anos podem ter sido vítimas, no contexto familiar, de violência sexual.