Tamarana: homem mata madrasta e cunhada a machadadas

Tamarana, município da Região Metropolitana de Londrina, foi palco de um duplo homicídio na manhã desta quarta-feira (26). O lavrador Jorge Sidney Prestes, 47, é suspeito de ter matado a própria madrasta, Maria da Luz Prestes, 65, e a cunhada, Beatriz Prestes, 21, a machadadas em um suposto surto psicótico. O filho de Beatriz, de 2 anos, também foi atingido e encaminhado a um hospital com ferimentos graves.







Rosilda Prestes, irmã do suspeito, afirmou que ele teria sido diagnosticado com esquizofrenia há pouco tempo. De acordo com ela, o autor do crime não tinha sintoma algum até três semanas atrás.

Publicidade

Publicidade





“Desde que ele começou a ter sintomas, a gente procurou por consulta no hospital de Tamarana. Ele ficou internado de um dia para o outro. Minha irmã e minha mãe pernoitaram com ele no hospital, mas no outro dia liberaram ele sem medicá-lo com calmante. Desde então, minha mãe sempre estava correndo atrás do posto de saúde e chegou a levá-lo lá. Na quinta-feira (20) fomos ao posto de saúde novamente e pedimos o encaminhamento para um psiquiatra. Um médico deu um papel falando que ele pode estar com esquizofrenia. Ele falou que não podia fazer nada, porque ele ainda não tinha machucado ninguém”, declarou Rosilda.





Segundo ela, o atendimento não foi satisfatório. “Como eu estava de carro, falei para a minha mãe para ir a Tamarana e tentar conseguir uma vaga, e consegui agendar uma consulta com psiquiatra nesta quinta-feira ao meio-dia, mas não deu tempo”, declarou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.