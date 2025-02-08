Pesquisar

Na PR-082

Homem morre após colidir contra árvore e capotar carro no Vale do Ivaí

Redação Bonde
08 fev 2025 às 10:52

BPRv
Um homem de 29 anos morreu e outro, de 35, ficou ferido após um capotamento na PR-082, em Jardim Alegre (Vale do Ivaí). O acidente ocorreu por volta das 21h desta sexta-feira (7), no km 345 da rodovia.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo VW Santana, com placas de Lidianópolis, seguia no sentido Lunardelli-Jardim Alegre quando o motorista perdeu o controle, colidiu contra árvores e capotou, não resistindo aos ferimentos.

O outro ocupante sofreu ferimentos e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Maternidade de Ivaiporã. Não foi possível determinar quem conduzia o carro no momento do acidente.


O veículo foi recolhido ao pátio da PRE de Ubá do Sul, e as causas do acidente serão investigadas.


Vale do Ivaí homem morte Capotamento árvore
